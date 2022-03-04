24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
Влада Києва створила карти точок продажу хліба, зоомагазинів та гуманітарних штабів.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської держадміністрації.
Так, з картою точок продажу хліба можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/gAjDyuV, з картою зоомагазинів — https://cutt.ly/fAjSSuK,
з картою гуманітарних штабів — https://cutt.ly/0AjSQya.
Також вони вже доступні в додатку Київ Цифровий https://t.me/Kyiv_digital
Також міська влада надає переліки адрес аптек КП" Фармація", які працюватимуть завтра, 5 березня. З ним можна ознайомитися за посиланням https://t.me/KyivCityOfficial/2358
Всі аптеки, що працюють в місті, є на карті: https://cutt.ly/GAqtqtN
Війна проти України:
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