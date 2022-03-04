Також створено перелік аптек, що працюють у місті.

Влада Києва створила карти точок продажу хліба, зоомагазинів та гуманітарних штабів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської держадміністрації.

Так, з картою точок продажу хліба можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/gAjDyuV, з картою зоомагазинів — https://cutt.ly/fAjSSuK,

з картою гуманітарних штабів — https://cutt.ly/0AjSQya.

Також вони вже доступні в додатку Київ Цифровий https://t.me/Kyiv_digital

https://cutt.ly/gAjDyuV

Також міська влада надає переліки адрес аптек КП" Фармація", які працюватимуть завтра, 5 березня. З ним можна ознайомитися за посиланням https://t.me/KyivCityOfficial/2358

Всі аптеки, що працюють в місті, є на карті: https://cutt.ly/GAqtqtN

Війна проти України: