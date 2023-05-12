Нардеп Євгенія Кравчук пояснила, як зміниться український ринок медіареклами після остаточного ухвалення євроінтеграційного законопроекту.

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроект №9206, який вносить зміни до Закону "Про рекламу" й має наблизити його до європейських норм.

За внесення змін до законодавства про рекламу в першому читанні проголосували 320 народних депутатів. Як пише народний депутат Євгенія Кравчук у колонці для Української правди, така підтримка серед парламентаріїв свідчить про нагальність та важливість законопроекту.

"Можу абсолютно точно стверджувати: ми зробили ще один євроінтеграційний крок та заклали передумови якісних змін на ринку реклами в медіа. Адже імплементація Директиви про аудіовізуальні медіапослуги є однією з умов для набуття Україною членства в ЄС", - зазначає Кравчук.

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Вона наголошує, що в законопроекті, попри побоювання активістів, зберігається заборона реклами тютюну, електронних пристроїв для паління та рідин до них. Ба більше, текст документа містить більш жорстке формулювання такої заборони.

"Також законопроєкт забороняє спонсорство з використанням торговельних марок для електронних сигарет та схожих приладів. Тож реклама залишиться соціально відповідальною", - додає Кравчук.

Окрім цього, законопроект вводить заборону на збір і використання персональних даних дітей з комерційною метою. А також передбачає саморегулювання та співрегулювання в сфері реклами, яку розміщують у дитячих програмах аудіовізуальних медіа.

"Ця ж норма стосується реклами алкогольних напоїв, щоб зменшити її вплив на дітей, а також інформації до відео на платформах спільного доступу, яка рекламує харчові продукти та напої з цукром, сіллю, трансжирними кислотами та усіма складниками, які не рекомендуються в загальній дієті. Реклама не має наголошувати на позитивних якостях таких продуктів та напоїв", - додає Кравчук.

Також ухвалений в першому читанні законопроект пропонує заборонити поширення дискримінаційних тверджень і зображень, а також таких, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за ознаками віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності та іншими ознаками.

Що стосується соціальної реклами, пише Кравчук, автори законопроекту пропонують дозволити можливість демонстрації зброї. Це стосується випадків, коли йдеться, наприклад, про рекламу ЗСУ та інших сил оборони.

Ще одна важлива зміна стосується частоти переривання рекламою програм на телебаченні. Згідно з запропонованими змінами, під час показу фільму, новин або ж дитячих програм переривати їх на рекламу можна не частіше одного разу на 30 хвилин. У спортивних трансляціях або інших програмах, які складаються з окремих частин рекламу пропонується показувати в перервах між частинами.

"І звичайно ж, ми врахували сучасні реалії та заборонили будь-яку рекламу резидентів країни-агресора", - додає Кравчук.

Нардеп зазначає, що зміни до законодавства про рекламу містять технічні зміни, що наближають його до стандартів європейської Директиви про комерційні прояви в медіа.

Серед таких змін, зокрема, запроваджується поняття "продакт-плейсмент" та вводиться регулювання такої реклами. Мова йде про випадки, коли певний товар демонструється не в рекламному ролику, а безпосередньо в програмі. Також збільшуються до 20% квоти реклами на радіо та ТБ та інше.

"З ухваленням цього закону Україна на 100% виконає одну з вимог для набуття членства в ЄС. Тож ми всі разом зробили ще один крок до європейського майбутнього", - підсумувала Євгенія Кравчук.

Медійна реформа в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулого року Верховна Рада ухвалила закон про медіа. Накприкінці грудня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Він забороняє медіа держави-окупанта, містить механізми боротьби з ворожими інтернет-сервісами та процедуру формування чорних списків. Законом передбачається, що кожна індустрія матиме свій орган співрегулювання. Також документ не зменшує квоти на українську мову в ефірі. За порушення передбачені приписи та штрафи, а також анулювання ліцензії, заборона видання, тимчасова заборона поширення онлайн-медіа за рішенням Нацради або суду.

За словами народного депутата Євгенії Кравчук, медійна реформа в Україні потребує ще ухвалення норм про рівний доступ політиків до медіа під час виборів та змін до закону про рекламу. Ці дві норми дозволять остаточно завершити медійну реформу.

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