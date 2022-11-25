Диктатор продовжив розкручувати "байку" про "напад на Білорусь", який хтось нібито готує.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко продовжив свою "байку" про "напад на Білорусь". Цього разу він пригрозив "чистими" і "брудними" бомбами Європі.

Під час спілкування із пресою диктатор заявив, що відповідь на міфічний напад, про який він говорить вже не вперше, буде несподіваною та потужною. "Кому треба" він вже про це нібито сказав.

"Якщо раптом на нас хтось нападе, слухайте, ви навіть не уявляєте, як ми можемо відповісти. Кому треба я сказав. Тут ми не будемо вже обговорювати проблеми "чистої", "брудної" ядерної бомби, атомної бомби. Це вже не обговорюється. Ми відповімо так, що не тільки Європа затремтить. Це не тільки ми, це наші домовленості з Росією, це наше спільне угрупування військ", - заявив Лукашенко.

Роль Білорусі у війні Росії проти України - що потрібно знати

Влада Білорусі надала військам РФ свою землю для здійснення широкомасштабного вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Крім того, нашу землю не раз обстрілювали з білоруської території.

Спочатку Олександр Лукашенко говорив, що Білорусь не бере участі у війні Росії проти України, але на початку жовтня визнав причетність білоруської сторони до бойових дій.

Псевдопрезидент 10 жовтня оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та РФ. Пізніше на білоруську територію привезли російських мобілізованих.

Військовий експерт Владислав Селезньов попередив, що російська армія знову може спробувати напасти з Білорусі на північ України, щоб відвернути увагу українських воїнів.

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