Дату вступу України до ЄС пропишуть в мирній угоді: Зеленський розкрив деталі

Фіксація чіткої дати вступу України до Євросоюзу унеможливить дії Росії з блокування набуття нашою державою членства.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому намагається чітко зафіксувати 2027-й рік як дату вступу України до Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Президент назвав "чутками" інформацію, поширену західними ЗМІ, про те, що ЄС начебто готує план часткового вступу України до 2027 року. Разом з тим він підвтердив, що намагається домогтися від партнерів чіткої дати вступу України в ЄС.

"Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 27-го року", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що, принаймні, головні речі будуть зроблені.

"Я хочу конкретну дату. Безумовно, я впевнений, що якщо в договорі, під яким підписується Америка, Росія, саме Путін, я як Президент України і Європа, - якщо там не буде дати [вступу України в ЄС], то Росія зробить потім все, щоб заблокувати процес. І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи", - переконаний Зеленський.

Президент нагадав, що відповідні дії з блокування вже мають місце через те, що переговорні кластери про вступ офіційно не відкриваються. Ще були проблеми з отриманням статусу кандидата на вступ в ЄС.

"Ціла була хвиля така, складнощів і боротьби нашої. Але, тим не менше, ми отримали кандидатство. З кластерами складніше. Тому, для нас, ще раз – ЄС це конкретика, бо це гарантії безпеки для України. Це конкретика, з конкретною датою, а мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу", - повідомив Зеленський.

Перспективи членства України в ЄС

Як повідомляв УНІАН, Зеленський переконаний, що вступ України до Європейського Союзу стане однією з ключових гарантій безпеки для всіх. Глава держави розраховує, що це має статися вже наступного року.

За даними західних ЗМІ, в Євросоюзі розглядають можливість перегляду процесу вступу, аби створити дворівневу систему членства, завдяки цьому Україна могла б приєднатися до блоку до того, як виконає всі необхідні стандарти в обмін на менші переваги.

29 січня комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос наголосила, що не лише Зеленський бажає, аби Україна стала членом Євросоюзу у 2027 році. Також багато країн-членів ЄС прагнуть, аби Україна якомога скоріше змогла набути членство в ЄС.

