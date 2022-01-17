Наразі його оголошено у міжнародний розшук.

Печерський районний суд Києва арештував майно та активи екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, який є одним з підозрюваних у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Відповідна ухвала від 23 грудня 2021 року оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зокрема, накладено арешт на земельні ділянки, домоволодіння та активи Демчишина у кількох підприємствах.

За словами речниці Державного бюро розслідувань Ольги Чиканової, наразі ухвала суду перебуває на стадії реалізації.

"Так, дійсно 23 грудня отримано ухвалу суду про арешт активів та майна колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості. Наразі ухвала перебуває на стадії реалізації", - зазначила вона.

Демчишин та "вугільна" справа: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Демчишин є фігурантом так званої "вугільної" справи, у якій проходять екс-президент, народний депутат від "ЄС" Петро Порошенко, народний депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, а також бізнесмен Сергій Кузяра.

У листопаді 2021 року слідчі СБУ та ДБР вручили Демчишину документ про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

Читайте такожСиловики провели обшуки у "вугільній" справі Порошенка-Медведчука (відео)Слідством встановлено, що посадовець упродовж грудня 2014 року - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Крім цього, міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн.

У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

Сьогодні, 17 січня, Демчишина оголосили в міжнародний розшук. Також сьогодні Порошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді.