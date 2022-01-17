Його перебування наразі встановлюється, кажуть у ДБР.

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина (2014-2016 рр.) оголосили в міжнародний розшук у справі про постачання у 2014-2015 роках вугілля з ОРДЛО.

Про це на брифінгу 17 січня розповіла речниця ДБР Тетяна Сапьян.

Демчишину повідомили про підозру у вказаному провадженні ще у листопаді 2021 року, тоді ж підозри вручили бізнесмену Сергію Кузярі та куму Путіна Віктору Медведчуку.

"Наразі Сергій Кузяра перебуває під домашнім арештом, Віктор Медведчук – під домашнім арештом, Володимир Демчишин – у міжнародному розшуку, місце його перебування наразі встановлюється", - відповіла вона.

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П’ятий президент України, нардеп від "ЄС" Петро Порошенко прибув вранці, 17 січня, до Києва. Об 11:00 в Печерському райсуді столиці йому обиратимуть запобіжний захід. Політика підозрюють у держзраді – у злочинній "схемі" закупівлі вугілля з ОРДЛО.

"Вугільна" справа Медведчука-Порошенка: що відомо

12 жовтня Печерський райсуд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у справі про державну зраду та сприяння тероризму у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовивши у задоволенні клопотання прокурорів про взяття під варту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

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