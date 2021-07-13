Денис Монастирський відмовився коментувати діяльність Авакова і відповідати на питання, чи залишить він у разі призначення міністром нинішніх заступників Авакова.

Денис Монастирський прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського призначити його на посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.

Говорячи про своє рішення погодитися очолити МВС, Монастирський зазначив, що це було "найскладніше рішення" в його житті.

"Я розумію, на яку жертву йду. Як людина, як особистість, як політик, але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду", - підкреслив Монастирський.

Він додав, що однопартійці схвалили відповідну пропозицію президента. Монастирський зауважив, що сьогодні зранку розмовляв з Володимиром Зеленським на тему очолення МВС.

Водночас він відмовився коментувати діяльність Авакова та відповідати на запитання, чи залишить у разі призначення міністром нинішніх заступників Авакова.

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При цьому Монастирський зауважив, що відповідатиме на ці питання після ухвалення парламентом рішення про звільнення Авакова та про його призначення міністром.

Монастирський зазначив, що Зеленський запропонував його кандидатуру "як людини, з якою він йшов в команді в числі перших осіб, які були заявлені як команда президента, керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, як людини, яка, на думку президента, може очолити цей напрямок".

Відставка Авакова: що потрібно знати

Сьогодні, 13 липня, Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади глави МВС.

"Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!" – прокоментував Аваков.

Голосування за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ планується у четвер, 15 липня, а у п’ятницю, 16 липня, парламент може призначити на цю посаду депутата від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Монастирський народився 12 червня 1980 року. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії “Слуга народу” під номером 19 у списку як безпартійний. Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

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Автор: Надя Пришляк