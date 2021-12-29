Він людина найвищого ступеня професіоналізму, каже вона.

Колишня дружина заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука як професійний сексолог вирішила не коментувати фотографії з його помічницею.

Про це Гештальт-Психотерапевт і сексолог Анастасія (Гарбарук) Матюшевська розповіла УНІАН.

У відповідь на прохання професійно оцінити, чи правильною, на її думку, була реакція суспільства на фотографії, екс-дружина сказала, що не може це прокоментувати.

"Як сексолог і психотерапевт я не буду коментувати цей випадок, тому що я є екс-дружиною і матір'ю дочки Ігоря. Одне скажу: я за нього цілком! Він людина честі, гідності і вищого ступеня професіоналізму. Я не готова коментувати це взагалі. Оперіться на те, що Ігор Миколайович є людиною честі", - розповіла Матюшевська.

Читайте також"Дуже скромно": жінки переглянули дрес-код після скандалу із сукнею у міськраді Львова"Я нічого не знаю. Моє завдання - бути йому хорошою підтримкою у вигляді колишньої дружини і матір'ю його дитини", - додала вона.

Скандал з помічницею Гарбарука у Львові

24 грудня Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську мерію та поспілкувався з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Значний резонанс викликав наряд помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним: на фото з ділової зустрічі з Садовим та іншими посадовими особами вона стоїть між Гарбаруком і мером у вечірній сукні з дуже відвертим декольте.

Своєю чергою Гарбарук вирішив відреагувати на скандал, процитувавши вірш Кіплінга "якщо".

"О, Якщо ти спокійний, не розгублений, коли втрачають голови навколо, і якщо ти собі залишився вірний, коли в тебе не вірить кращий друг, і якщо чекати вмієш без хвилювання, не станеш брехнею відповідати на брехню, не будеш злісний, ставши для всіх мішенню, але і святим себе не назвеш", - написав чиновник.

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.