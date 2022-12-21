Президенти США й України мають багато тем для обговорення.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що буде радий сьогодні зустріти президента України Володимира Зеленського у Білому домі.

"Я сподіваюсь, що ваш переліт проходить добре, Володимире. Я радий зустріти вас тут. Є про що поговорити", - заявив Байден у мікроблозі Twitter.

Таким чином президент США прокоментував повідомлення президента України, що той вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України.

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Візит Зеленського у США: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський сьогодні, 21 грудня, відвідає Вашингтон.

За інформацією прес-секретаря президента Сергія Никифорова, на зустрічі з Байденом планується обговорення співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності.

Президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Зеленський о 21:00 за київським часом прибуде у Білий дім для зустрічі з Байденом. Орієнтовно о 23:30 має розпочатись спільна прес-конференція президентів України та США.

Візит Зеленського пов'язаний з оголошенням нового пакету військової допомоги Вашингтона Києву. У цей пакет увійде ЗРК Patriot.