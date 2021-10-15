Ухвалено рішення в наступному році намагатися закрити всю чергу – понад 3 тисячі людей, які потребують житла.

На 2022 рік уряд у державному бюджеті запланував 5,5 мільярдів гривень на забезпечення житлом всіх тимчасово переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.

Як передає Радіо Свобода, про це розповів заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.

"Президент ухвалив рішення в наступному році намагатися закрити всю чергу – більше 3 тисяч людей, які потребують житла. Це стосується тих, хто є учасником бойових дій і одночасно внутрішньо переміщеною особою. 5,5 мільярдів гривень вперше в історії було виділено для того, щоб розв'язати питання з житлом", – сказав Ілляшенко.

При цьому він зазначив, що черга постійно змінюється, тому що списки формуються на місцях – в облдержадміністраціях, а Кабмін перераховує гроші на придбання цього житла.

Читайте такожПереселенець погрожував вистрибнути з вікна Одеської ОДА - його вдалося зняти (відео)"Ми видаємо гроші, а люди самі за ці гроші шукають на ринку житло. Це називається субвенція на придбання житла. Наприклад, один чи два мільйони дається на одну сім’ю і вони протягом певного проміжку часу зобов’язані придбати це житло", – розповів заступник міністра.

Ілляшенко нагадав, що в цьому році Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету – на забезпечення ветеранів, які є внутрішньо переміщеними особами, виділено 280 мільйонів гривень.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на липень 2021 року в Україні нараховувалося 1 473 650 внутрішньо переміщених осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні для переселенців спростили процедуру отримання водійських посвідчень та реєстрації автомобілів.

Автор: Леся Лещенко