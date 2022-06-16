Зокрема, відповідний заклик спрямовано Європейській Раді, яка на рівні лідерів держав-членів Євросоюзу проведе засідання 23-24 червня.

Європейський економічний і соціальний комітет, який є дорадчим органом Європейського Союзу, закликає надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні й опублікованій на сайті комітету.

"Європейський економічний і соціальний комітет закликає Європейську Раду надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС на її засіданні 23-24 червня 2022 року. Статус кандидата має бути наданий Україні без заподіяння шкоди нинішньому процесу приєднання країн Західних Балкан", - наголошується у резолюції.

Також Європейський економічний і соціальний комітет виступає на підтримку створення системи поступових інтеграційних кроків на основі втілення правових норм ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга – охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

У Європейській комісії 17 червня оголосять висновок стосовно заявки України на членство в Європейському Союзі, відповідно до якого вирішуватиметься питання про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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