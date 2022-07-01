Він має допомогти задовольнити нагальні потреби країни.

Європейська комісія запропонувала виділити Україні перший транш екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярда євро.

Про це повідомляє президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 мільярд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено в травні. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни", - повідомила вона.

Голова ЄК зазначила, що Європейський Союз продовжить надавати Україні допомогу і буде підтримувати її відбудову в довгостроковій перспективі.

"Я вірю в європейське майбутнє України. Це твоє майбутнє, і тільки ти можеш це зробити. Ви можете змінити цю країну на краще, і це буде вашою остаточною перемогою. Вільна та життєрадісна Україна. Суверенна Україна, нарешті возз’єднана з нашою європейською родиною", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія готується до надання Україні до дев'яти мільярдів макрофінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Також цей статус отримала Молдова.

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