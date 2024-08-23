Закон набере чинності через 30 днів після опублікування.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроект про заборону діяльності пов'язаних з Росією релігійних організацій.

Про це повідомляється на офіційному сайті українського парламенту. Також зазначається, що закон із реєстраційним номером 8371 передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Як відомо, закон має набрати чинності через 30 днів після його підписання та оприлюднення. Законом передбачена процедура щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема,пов’язаних з Російською Федерацією.

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Заборона УПЦ МП в Україні

Як повідомлялося, 20 серпня за цей законпроект проголосували 265 народних депутатів. Закон прийняли без одного пункту, згідно з яким громади УПЦ МП матимуть дев'ять місяців на розірвання зв’язків з Російською православною церквою.

Нардеп Володимир В’ятрович в коментарі УНІАН сказав, що закон передбачає заборону діяльності РПЦ та афілійованих до неї структур й релігійних організацій, які мають своїми центрами Москву. Відповідні експертизи проводитиме Державна служба з етнополітики і свободи.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що українська влада "вирішила переплюнути атеїзм" радянського періоду. Він назвав українців "неонацистами", "демонами" та "вовкулаками".

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