Плануванням потенційної евакуації американців на випадок надзвичайних ситуацій керує Пентагон.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливу ​​евакуації своїх громадян з України у разі вторгнення Росії.

Про це повідомляє американське видання СNN з посиланням на джерела.

Плануванням потенційної евакуації американців на випадок надзвичайних ситуацій керує Пентагон.

Читайте такожПро Україну та кібербезпеку: стартували переговори Байдена та Путіна"На брифінгу для сенаторів високопоставлена посадова особа Держдепартаменту Вікторія Нуланд окреслила жорсткий пакет санкцій, який готує адміністрація у відповідь на потенційний напад Росії. Однак вона визнала, що варіанти США для стримування вторгнення РФ є досить обмежені" - зазначає видання.

Американські чиновники запевняють, президент РФ Володимир Путін зібрав достатньо військової сили, техніки та припасів поблизу кордонів України. Це може свідчити про те, що РФ може напасти на Україну в найкоротші терміни.

Наразі адміністрація США не бачить потреби в евакуації, але цей варіант активно обговорюється та є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою.

Кілька чиновників зазначили, що обговорення показує, наскільки серйозно адміністрація сприймає можливість вторгнення.

Розгортання російських військ на кордоні з Україною: що відомо

Наприкінці жовтня видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що РФ відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять в південні та західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фото, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Кремль заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися в будь-який день.

Автор: Марта Гичко