Нардеп упевнений, що Росія буде виставляти умови для того, щоб затягувати війну.

Війна не завершиться найближчим часом, а Росія продовжуватиме намагатися досягнути своїх цілей - знищення України. Про це в етері проєкту "Тема з Мосейчук" заявив народний депутат, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Я точно не вірю, що буде припинення війни. Росія вже висунула свої умови. Ми бачимо, як Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) виступав і міністр закордонних справ (Сергій Лавров, - ред.), коли вони хочуть наші території, які навіть не окупували. Вони хочуть, щоб нам не постачали зброю, щоб ми припинили мобілізацію", - міркує нардеп.

Водночас він згадав і про зазіхання агресора на Одесу та весь південь.

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"Росія буде виставляти умови для того, щоб затягувати, набиратися сил для того, щоб подальшими кроками знову продовжити бойові дії і досягти хоч якихось цілей, які вони не досягли протягом широкомасштабного вторгнення", - вважає Роман Костенко.

Утім, додав обранець, у Росії усвідомлюють, що які б заяви на геополітичному рівні не робили, вони "розуміють, що зазнали поразки, і намагаються вирвати для себе максимум, користуючись тим, що з ними спілкуються Сполучені Штати".

Росія не хоче миру: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на переговорах в Ер-Ріяді РФ не захотіла говорити про припинення ударів по цивільних об'єктах, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, учасники переговорів від РФ аргументували це своє рішення американській делегації, що нібито не мають мандата для обговорення цього питання.

Також Росія не припиняє обстрілів Україні і майже щодня б’є в тому числі й по енергетичній інфраструктурі, хоч і зобов’язувалася цього не робити. Зокрема 27 березня армія РФ вдарила по середмістю Херсона. Президент Зеленський після того заявив, що через обстріли РФ пошкоджено енергопостачання в місті, і це є порушенням домовленостей.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі повідомляли, що російське керівництво навмисне затягує переговори про припинення війни, щоб захопити більше української території, позаяк вважають, що Вашингтон не буде перейматися тим, де пройде лінія розмежування. Також джерело розповіли, що РФ тиснутиме на Україну, вимагаючи повністю вивести свої війська з частково окупованих областей, у т. ч. з Херсонщини та Запоріжжя.

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