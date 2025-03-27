Учасники переговорів від РФ сказали, що нібито не мають мандата для обговорення цього питання.

Під час переговорів зі Сполученими Штатами в Саудівській Аравії росіяни відмовилися говорити про припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру - про житлові будинки, школи, дитячі садки і так далі. Що зробила Росія? Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру", - пояснив посадовець.

За його словами, учасники переговорів від РФ аргументували це своє рішення американській делегації, що нібито не мають мандата для обговорення цього питання.

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Що ж до ударів по енергетичній інфораструктурі, то росіяни, каже Жовква, надали свій список об’єктів, він "набагато менший і вужчий, аніж наш".

"Американська сторона не погоджувала цей список, тому що знову ж таки, як і заява про нібито якісь умови перемир'я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою. Її немає на сайті Білого дому чи Державного департаменту США. Це якийсь список, складений росіянами відповідно до їхніх побажань", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Переговори в Саудівській Аравії: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, в угоді США і РФ про Чорне море нема одного ключового пункту, вважає радник керівника ОП Михайло Подоляк, а саме, за його словами, не передбачено чіткої відповідальності за порушення угоди. А без цього, каже він змусити Росію виконувати домовленості не вдасться.

Видання The Guardian назвало угоду про Чорне море – списком бажань російського диктатора Володимира Путіна. Мовляв, угода американських переговірників у Саудівській Аравії пропонує Кремлю поступку за поступкою, але насправді РФ не зробила нічого, щоб обґрунтувати свою першу вимогу пом'якшити санкції.

Напередодні президент США Дональд Трамп визнав, що Росія "гальмує" мирну угоду з Україною. Він допустив, що Росія "тягне час" і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я. Проте він додав, що, як і раніше, вірить, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

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