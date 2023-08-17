Зеленський підписав закон № 9533 про продовження воєнного стану, а також закон №9532 про продовження терміну проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили увосьме з початку повномасштабного вторгнення Росії. У четвер, 17 серпня, президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.

Глава держави підписав закон № 9533 про продовження воєнного стану, а також закон № 9532 про продовження терміну проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

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Зазначимо, 26 липня президент вніс до парламенту пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

27 липня парламентарі схвалила законопроекти. За ухвалення закону "Про затвердження указу президента України "Про продовження дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 9532) проголосувало 347 народних депутатів.

За ухвалення закону "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 9533) проголосували 334 нардепи.

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