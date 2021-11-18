МВС запобігло замаху на міністра аграрної політики Лещенка, замовниками якого був громадянин США та громадянка України.

Посольство Сполучених штатів Америки в Україні висловило готовність до співпраці в розслідуванні справи щодо планування замаху на міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка, в рамках якого в якості замовника затримано американського громадянина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері.

"Згідно законами України, якщо іноземець вчиняє злочин на території України, він несе відповідальність згідно українським законам. Одразу після затримання американського громадянина Посольство США було повідомлено про це", - сказав очільник МВС.

За словами Монастирського, американські дипломати висловили готовність до співпраці у розслідуванні справи "та пошуку інших прикладів, особливостей життя цього громадянина, можливо, його шахрайських дій на території США".

"Я думаю, що спільно ми дамо додаткові відповіді на ті запитання, які сьогодні ставили на брифінгу", - додав міністр.

Замах на міністра Лещенка

Як повідомляв УНІАН, МВС запобігло замаху на міністра аграрної політики Лещенка.

Справа була пов'язана безпосередньо з його діяльністю у 2018 році, ще до заняття ним будь-якої державної посади.

Замовниками вбивства був громадянин США та громадянка України. Їм пред'явлені підозри за чотирма статтями кримінального кодексу: викрадення, вимагання, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство.

Наразі замовники перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, їм загрожує довічне ув'язнення.

Автор: Леся Лещенко