Новим омбудсменом може стати депутат Дмитро Лубінець.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запропонував кандидатуру депутата Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, замість Людмили Денісової.

Про це Стефанчук повідомив у Facebook.

"Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Вірю, що його досвід на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також його професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі повноважень, покладених на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - зазначив Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Людмили Денісової з посади Уповноваженого ВР з прав людини.

Лубінець входить до групи "За майбутнє" і є головою Комітету ВР, в парламент він обирався у 2019 році як безпартійний самовисуванець за округом №60 (Донецька область).

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