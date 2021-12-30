Новим власником сукні став адвокат Євген Лосовський.

Сукню помічниці екс-заступника міністра освіти і науки Христини Тишкун, яка викликала фурор у мережі після зустрічі у мерії Львова, продали на аукціоні за 1 тисячу доларів. Гроші підуть на благодійність.

Про це повідомив організатор аукціону Артем Нікіфоров.

"Сукня заряджена на загальну впізнаваність та охи-ахи", - йшлося в описі лота.

Переможець – Євген Лосовський зі ставкою у 1000 дол (27224 грн).

Читайте такожЯк сексолог вирішила не коментувати: колишня дружина Гарбарука про інцидент з помічницею"Євген погодився направити кошти Херсонській клінічній лікарні ім. Є.Є. Карабелєша", - написав Нікіфоров.

Він також додав, що додасть від себе 10 000 грн на потреби лікарні, адже саме там врятували його 80-річну бабусю.

Сукню продавали під час ефіру на каналі "НАШ". Новий власник лоту зауважив, що сукню він залишить собі на згадку, щоб надалі показати своїм дітям, коли ті питатимуть, куди рухалась Україна у 2021 році.

Скандал з помічницею Гарбарука у Львові

24 грудня Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську мерію та поспілкувався з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Значний резонанс викликав наряд помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним: на фото з ділової зустрічі з Садовим та іншими посадовими особами вона стоїть між Гарбаруком і мером у вечірній сукні з дуже відвертим декольте.

Своєю чергою Гарбарук вирішив відреагувати на скандал, процитувавши вірш Кіплінга "якщо".

"О, Якщо ти спокійний, не розгублений, коли втрачають голови навколо, і якщо ти собі залишився вірний, коли в тебе не вірить кращий друг, і якщо чекати вмієш без хвилювання, не станеш брехнею відповідати на брехню, не будеш злісний, ставши для всіх мішенню, але і святим себе не назвеш", - написав чиновник.

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.