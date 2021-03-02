Також буде розглянуто законопроект щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину.

Сьогодні парламент розглядатиме законопроекти щодо розвитку інституту старост та реформування судочинства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання ВР, розміщеному на сайті парламенту.

Планується включити до порядку денного законопроекти, що мають сприяти детінізації доходів, зокрема президентський "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

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Також парламент планує ухвалити п’ять постанов про призначення позачергових виборів двох сільських та трьох міських голів на 31 жовтня 2021 року. Серед них немає призначення виборів Харківського міського голови.

На порядку денному законопроекти "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", про внесення змiн до закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, законопроект, яким передбачені зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Також розглядатиметься проект щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів.

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Автор: Надя Пришляк