Юрист підтверджує, що Гладковський в Іспанії.

Адвокат колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Руслан Волинець стверджує, що його підзахисний не був затриманий. Про це Волинець написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ було оприлюднено інформацію про затримання в Іспанії Гладковського Олега Володимировича. З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", - зазначив юрист.

Волинець уточнив, що кримінальне провадження, в рамках якої здійснюється розшук Гладковського, стосується обставин, щодо виробництва військових автомобілів для ЗС України в 2016-2017 роках. Як зауважив адвокат, наразі дана справа слухається у Вищому антикорупційному суді.

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"Стосовно розшуку, то на мій погляд, він є штучний, оскільки правоохоронним органам України та суду, стороною захисту було завчасно повідомлено про місцезнаходження Гладковського О.В., як точну адресу його проживання, так і засоби звʼязку. Більш того, Гладковський О.В. довго приймав участь у розгляді даної справи в режимі відеоконференції. Але саме за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд, було прийнято рішення, про необхідність його особистої участі у суді", - також написав Волинець.

Крім того, за його словами, на початку березня 2022 року Гладковський з власної ініціативи звернувся до ВАКС з клопотанням про перерахування на той час наявної в даній справі застави на користь ЗС України, в розмірі 10,6 мільйонів гривень. Адвокат зазначив:

"Зазначений розмір коштів є рівномірним до начебто заподіяних збитків в рамках обставин закупівлі автомобілів до ЗС України".

Інформація про затримання Гладковського

Як повідомляв УНІАН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що сьогодні в Іспанії затримано колишнього Першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського - обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Зазначалось, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

У САП нагадали, що в ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Так, за даними слідства, Гладковський забезпечив невиключення з державного оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

У САП зауважили, що в листопаді 2023 року вказаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

Гладковського затримали 17 жовтня 2019 року. Суд обрав екс-посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10,6 млн грн. У жовтні за Гладковського було внесено заставу, він вийшов із СІЗО.

Обвинувальний акт стосовно посадовця був направлений до суду у липні 2021 р.

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