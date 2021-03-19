За словами заступника міністра, Україна разом з міжнародними партнерами не приймають звіту, в якому не встановлено першопричини катастрофи.

Іран зробив лише стилістичні та граматичні поправки після зауважень України до проекту звіту про технічне розслідування збиття іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це йдеться у статті заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна у виданні "Дзеркало тижня"

"Україна просила Іран врахувати всі сформовані зауваження, що, звісно ж, означало б продовження прозорого й неупередженого технічного розслідування із безперешкодним залученням України. Крім того, Україна зарезервувала за собою право оприлюднити свої пропозиції до звіту у разі їх неврахування. Наразі ми бачимо, що Іран не врахував, фактично, жодного змістовного зауваження України, зробивши лише стилістичні та граматичні правки", - наголосив Єнін.

Він додав, що головною метою технічного звіту є формування рекомендацій для запобігання таким випадкам.

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"Очевидно, що для формування цих рекомендацій мають бути проаналізовані абсолютно всі факти, події, встановлені всі ланцюжки, які не тільки призвели до збиття цивільного літака, а й дозволили його. На жаль, змушені констатувати, що першопричин катастрофи у звіті не встановлено. Відповідно, це означає й нерелевантність рекомендацій з питань посилення безпеки та недопущення аналогічних катастроф у майбутньому", - заявив він.

"У звіті ми прочитали, що винними у збитті є лише оператор ТОР, який випустив ракету в цивільний літак, та "Українські авіалінії", які мали б краще оцінювати ризики, тощо. Жодних фактів чи доказів, які підтверджували б "помилку оператора", наведено не було. Не кажучи вже про те, що, за словами іранської сторони, аудіосамописець протиракетної установки ТОР-М1 (який мав би бути одним з ключових доказів у справі про збиття українського літака, оскільки містив усі переговори оператора ТОР з координаційним центром), не вдалося зберегти", - зазначив він.

Також в іранському звіті не була сказано, чому система безпеки цивільної авіації не спрацювала того дня належним чином. "Ми не отримали відповідей і пояснень, чому Іран сам не прийняв рішення закрити повітряний простір для цивільних літаків над своєю територією, на чому базувалося таке рішення, чому він вважав, що небо безпечне", - додав Єнін.

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Також, за його словами, відкритим залишається і питання військової координації всередині Ірану.

Як зазначив Єнін, Україна разом з міжнародними партнерами не приймають звіту, в якому немає необхідних відповідей і пояснень.

"Ми координуємо наші зусилля з міжнародними партнерами: Афганістаном, Великою Британією, Канадою та Швецією - і використаємо всі можливі майданчики для отримання відповідей на ці запитання, насамперед на знак скорботи та солідарності з рідними і близькими жертв авіакатастрофи", - підсумував Єнін.

Нагадаємо, 17 березня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.

Раніше Україна направляла іранській стороні більше 90 сторінок зауважень та пропозицій до проекту цього звіту і наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.

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Збиття українського літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

В середині грудня в Канаді заявили, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.

Керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Єнін заявив, що Україна звернеться у Міжнародний суд ООН у справі збиття літака, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака. За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу Міністерства закордонних справ Ірану, обговорює ймовірність того, що літак МАУ збили навмисно.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану зауваження до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ.

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Автор: Віталій Саєнко