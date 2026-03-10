Після 17-річної паузи в одній із країн Європи відновили обов'язкову службу в армії, - ЗМІ

Одна з причин - погіршення ситуації з безпекою в Європі.

Після 17-річної паузи у Хорватії знову стартувала обов'язкова військова служба. Загребське керівництво обґрунтувало відновлення військової повинності війною Росії проти України та погіршенням ситуації з безпекою в Європі.

У першому турі вісімсот молодих людей починають двомісячну службу, пише Pénzcentrum. Близько половини з восьмисот призваних осіб зголосилися на службу добровільно, а десять відсотків учасників – жінки.

Повідомляється, що хоча військова служба знову є обов'язковою, задіяні молоді люди могли вибрати альтернативну цивільну службу, пославшись на міркування совісті. Однак цією можливістю скористалися ледь десять осіб.

Згідно з планами хорватського уряду, в майбутньому військову підготовку щорічно отримуватимуть чотири тисячі молодих людей. З цим кроком до десяти збільшилася кількість тих країн-членів НАТО, де в даний час діє військова повинність. Крім Хорватії, повістки молодим людям вручають у Греції, Туреччині, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Естонії, Латвії та Литві.

Раніше УНІАН повідомляв про рейтинг 25 найбільших армій світу. У списку є Україна і лише одна інша європейська держава. Традиційно перші місця посідають Китай, Індія та США.

Людський ресурс залишається ключовим фактором для оцінки потужності впливу збройних сил країни на геополітичній арені.

Крім того, ми також розповідали, що армії НАТО готуються до воєн минулого століття, ігноруючи сьогоднішні реалії.

