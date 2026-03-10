Війна навколо Ірану б’є по авіаперельотах: квитки стрімко дорожчають, - Reuters

В галузі з’явилися побоювання різкого падіння попиту та масового припинення польотів.

Австралійська авіакомпанія Qantas Airways та новозеландська Air New Zealand заявили, що підвищують ціни на авіаквитки через війну на Близькому Сході. Це свідчить про те, що авіакомпанії по всьому світу намагаються впоратися з різким зростанням вартості пального.

Як пише Reuters, за даними Air New Zealand, ціни на авіаційне паливо, які до конфлікту становили близько 85–90 доларів за барель, останніми днями зросли до 150–200 доларів за барель. Через невизначеність навколо війни перевізник також призупинив свій фінансовий прогноз на 2026 рік.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану різко підштовхнула ціни на нафту, що почало впливати на глобальні подорожі: на деяких маршрутах авіаквитки різко подорожчали, а в галузі з’явилися побоювання різкого падіння попиту та навіть масового припинення польотів.

Напружена ситуація також створює ризики для польотів у регіоні. За даними сервісу відстеження рейсів Flightradar24, у вівторок, 10 березня, літаки, що прямували до Дубая, тимчасово кружляли в повітрі через можливу ракетну атаку. Зрештою всі літаки благополучно сіли.

Qantas Airways повідомила, що не лише підвищує міжнародні тарифи, а й розглядає можливість перерозподілу рейсів до Європи, оскільки авіакомпанії та пасажири намагаються уникати польотів через нестабільний повітряний простір Близького Сходу.

Ціни на квитки на маршрутах між Азією та Європою різко зросли через закриття повітряного простору та обмежену кількість рейсів. Гонконгська Cathay Pacific оголосила про додаткові рейси до Лондон і Цюрих у березні.

Air New Zealand вже підвищила тарифи економкласу. У компанії попередили, що подальші зміни можливі, якщо ціни на паливо залишаться високими.

Гонконгська Hong Kong Airlines повідомила, що з четверга підвищить паливні збори до 35,2%. Найбільше подорожчають рейси між Гонконгом та Мальдівами, Бангладеш і Непалом.

Водночас Vietnam Airlines попросила владу скасувати екологічний податок на авіапаливо, щоб знизити витрати. За оцінкою уряду Вʼєтнаму, операційні витрати авіакомпаній зросли на 60–70% через подорожчання пального.

Зазначається, що після різкого падіння акцій авіакомпаній 9 березня ринок дещо стабілізувався. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа, який припустив, що війна може завершитися найближчим часом.

На цьому тлі ціна на нафту знизилася приблизно до 90 доларів за барель 10 березня після піку 119 доларів напередодні.

Паливо - друга за величиною стаття витрат авіакомпаній після зарплат і зазвичай становить 20–25% операційних витрат.

Через війну авіакомпанії змушені змінювати маршрути, уникаючи повітряного простору Близького Сходу, що додатково обмежує пропозицію рейсів на популярних напрямках.

Проблеми вже впливають на туристичний ринок. Південнокорейська туристична компанія HanaTour Service почала скасовувати групові тури, що включають перельоти до Близького Сходу.

У Таїланді прогнозують, що якщо конфлікт триватиме понад вісім тижнів, країна може втратити 595 974 туристів і близько 1,29 млрд доларів доходів від туризму.

Ціни на нафту – останні новини

9 березня ціни на нафту через бойові дії на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки підскочили до понад 100 доларів за барель, сягнувши трирічного максимуму.

Зранку 10 березня ціни на нафту знизилися після досягнення трирічного максимуму на попередній сесії. На "чорне золото" вплинули слова президента США Дональда Трампа про те, що війна на Близькому Сході може незабаром закінчитися, що послабило побоювання щодо тривалих перебоїв у світових поставках нафти.

