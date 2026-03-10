США зараз просять в України захист від 'Шахедів', який відхилили 7 місяців тому, - Axios

Видання ексклюзивно отримало доступ до презентації PowerPoint, яку Київ представив Білому дому.

Майже сім місяців тому українські офіційні особи намагалися продати США свої перевірені в боях технології для збиття ударних дронів іранського виробництва. Вони навіть підготували презентацію в PowerPoint, яка показувала, як ці технології могли б захистити американські війська та їх союзників у війні на Близькому Сході.

Адміністрація Трампа тоді відхилила пропозицію українців, але минулого тижня була змушена змінити курс через більшу, ніж очікувалося, кількість ударів безпілотників з боку Ірану, пише Axios.

"Відмова від пропозиції України розцінюється як один з найбільших тактичних прорахунків адміністрації з моменту початку бомбардувань Ірану 28 лютого, повідомили ЗМІ два офіційні особи США", - йдеться в матеріалі.

Ціна помилки

Недорогі іранські безпілотники стали причиною загибелі семи військовослужбовців США, а їх перехоплення коштувало Сполученим Штатам і їх союзникам в регіоні мільйони доларів, пише ЗМІ. "Якщо і була тактична помилка або промах, допущені нами напередодні цієї [війни в Ірані], то це було саме воно", - визнав один з американських чиновників.

Україна ж є країною з найбільшим у світі досвідом боротьби з "Шахедами", які Росія закуповує, відтворює і маркує як дрони "Герань" тисячами для повітряних ударів по Києву та інших українських містах. Україна розробила недорогий дрон-перехоплювач, а також інші датчики і засоби ППО для знищення безпілотників типу Shahed.

За закритими дверима

На закритій зустрічі в Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Трампу дрони-перехоплювачі як спосіб зміцнення зв'язків і, за словами одного з чиновників, в знак подяки за підтримку США перед обличчям російської агресії.

Українці представили офіційним особам США презентацію, в якій була карта Близького Сходу і пророче попередження: "Іран вдосконалює конструкцію своїх ударних дронів-камікадзе Shahed". Презентація включала ідею створення "дронових бойових хабів" в Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки, де розташовані бази США, для протидії загрозі з боку Ірану та його проксі. "Ми хотіли побудувати "стіни дронів" і все необхідне, включаючи радари та інше", – повідомив український чиновник.

Інтрига і політичні причини

"На тій зустрічі в серпні Трамп доручив своїй команді опрацювати це питання, але вони нічого не зробили", – додав український представник. Американський чиновник, який бачив презентацію, підтвердив, що команда Зеленського показувала її адміністрації. При цьому він припустив, що деякі в оточенні Трампа сприймають українського лідера як надмірного "самопіарщика" залежної держави, яка не користується достатньою повагою.

"Ми вирішили, що це просто Зеленський у своєму репертуарі. Хтось вирішив не купуватися на це", – заявив чиновник.

У підсумку минулого тижня США офіційно звернулися до Зеленського за допомогою в боротьбі з безпілотниками.

Економіка війни

Повідомляється, що іранський Shahed коштує від 20 000 до 50 000 доларів залежно від моделі. Українські перехоплювачі ще дешевші. Побоювання з приводу перехоплення такої дешевої цілі боєприпасами вартістю в мільйони доларів різко зросли під час боїв США проти хуситів в Ємені і з тих пір залишаються високими.

Знаючи діловий підхід Трампа, описаний у книзі "Мистецтво укладати угоди", українці структурували пропозицію як бізнес-партнерство, обіцяючи допомогти у створенні робочих місць у виробничому секторі США. В обмін на доступ до своїх технологій виробництва дронів і антидронових систем Україна запропонувала закуповувати американську зброю.

"Нашою проблемою були гроші. Наші ресурси дозволяли нам виробляти тільки 50% від того, що ми можемо. Тому ми хотіли, щоб США інвестували решту 50% і отримали частку у виробництві", – пояснив український чиновник.

Згідно з презентацією, Україна підрахувала, що може допомогти побудувати до 20 мільйонів одиниць зброї, щоб "забезпечити домінування американських дронів". Через кілька місяців, у листопаді, інший американський чиновник сказав Axios, що військові "хотіли поїхати в Україну, щоб перейняти технології і тактику, щоб ми могли впроваджувати інновації і вчитися".

