США анонсували створення потенційно революційного літального апарата

Новинка має поєднати в собі переваги швидкісного реактивного літака та маневреність гелікоптера.

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) оприлюднило подробиці про новий літальний апарат X-76, який створюють у межах програми SPeed and Runway INdependent Technologies (SPRINT).

Експериментальний літальний апарат будує компанія Bell Textron, повідомляє DARPA на своєму сайті. X-76 може замінити конвертоплан V-22 Osprey, який має серйозні проблеми з безпекою експлуатації та надійністю.

Саму назву обрали на честь 250-річчя незалежності США, проголошеної у 1776 році. Передбачається, що X-76 поєднуватиме швидкість реактивного літака з можливістю вертикального зльоту та посадки, як у гелікоптера.

Зліт, посадка та зависання X-76 здійснюються за допомогою гвинтів, подібних до конвертоплана. Після переходу в горизонтальний політ та досягнення потрібної швидкості лопаті складаються, і далі апарат рухається завдяки реактивній тязі.

Серед вимог до апарата – здатність розвивати крейсерську швидкість понад 740 км/год, зависати в складних умовах та працювати з непідготовлених аеродромів.

Це дозволить оперативно транспортувати військових і техніку навіть у місцях, недоступних для звичайних літаків. Передбачається, що X-76 дозволить "стрибати по островах" у Тихому океані, що особливо актуально у контексті геополітичного протистояння із Китаєм.

Льотні випробування заплановані на третю фазу розробки, яка стартує на початку 2028 року.

Нові літальні апарати – інші новини

Раніше УНІАН писав, що США розробляють нову доктрину для нового конвертоплана Bell V-280 Valor, яка може допомогти армії проривати міцну оборону противника.

Також повідомлялося, що європейська компанія Leonardo здійснила перший політ демонстратора конвертоплана нового покоління Next Generation Civil Tiltrotor – Technology Demonstrator (NGCTR-TD).

Апарат створили в рамках фінансованої ЄС ініціативи, яка направлена на зміцнення промислової аерокосмічної бази Європи.

