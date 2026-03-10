Війна в Ірані створює продуктову кризу Близькому Сході: чи загрожує Дубаю голод

ОАЕ імпортують близько 90% продуктів харчування.

Полиці супермаркетів в Дубаї наразі залишаються заповненими, оскільки харчова промисловість спирається на ті ж логістичні мережі, які працювали під час пандемії Covid-19 та повені у 2024 році.

Видання Bloomberg повідомляє, що деякі партії продовольства доводиться перенаправляти – доставляти літаком або вантажівкою. В цей же час уряд Об'єднаних Арабських Еміратів намагається запевнити мешканців, що запасів вистачить на кілька місяців, і стежить за цінами. В уряді субсидують логістичні витрати, де це можливо.

Загалом ОАЕ імпортують близько 90% продуктів харчування. Поставки індійського рису, австралійського м'яса та індонезійської кави вже були затримані через проблему пересування Ормузькою протокою.

Іран, провідний постачальник свіжих фруктів та овочів до ОАЕ, заборонив експорт усіх продуктів харчування та сільськогосподарської продукції до подальшого повідомлення.

ОАЕ став найбільшим ринком для бразильської курки, закупивши майже 480 000 тонн минулого року. Після перших ударів по Ірану судноплавні компанії призупинили бронювання на Близький Схід,

Індійські вантажовідправники стикаються з труднощами в перевезенні рису басматі в зону Перської затоки – близько 400 000 тонн продукту зараз застрягли в портах і в морі.

Аналіз торговельних операцій за 2025 рік, проведений нью-йоркською компанією Altana з управління глобальними ланцюгами поставок, показав, що Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Катар та Бахрейн разом імпортували зернові, м'ясо та свіжі продукти на суму приблизно 10 мільярдів доларів. Майже все це надходить морем, транзитом через Ормузьку протоку.

Міністр економіки ОАЕ Абдулла бін Тук Аль-Маррі заявив минулого тижня, що країна має стратегічні запаси товарів першої необхідності, щоб покрити потреби на чотири-шість місяців та підтримувати стабільні ціни.

Великі супермаркети повідомляють, що вони стримують витрати без жодних ознак дефіциту. Влада наказала роздрібним торговцям не підвищувати ціни та уважно стежить за ними. Короткострокові прогалини на полицях на початкових етапах конфлікту були швидко заповнені шляхом переміщення додаткових товарів з центральних складів.

Аналітики зазначають, що навіть якщо конфлікт триватиме, а морські перевезення не відновляться, то існують альтернативи, такі як наземні та повітряні маршрути. Малоймовірно, що всі канали будуть закриті. Проте очікується, що витрати по всьому ланцюжку поставок відчутно зростуть.

У логістичній компанії Kühne+Nagel повідомляли, що запасів свіжих продуктів в Дубаї залишилося лише на 10 днів. Але найбільша продовольча криза може спіткати Іран. З 30 млн тонн зерна, імпортованого до країн Перської затоки торік, Іран закупив майже половину.

