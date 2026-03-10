Трамп розвернув ціни на газ у Євросоюзі

Затягування війни в Ірані може позначитися на закупівлях газу ЄС на зиму.

Ціни на природний газ у Євросоюзі впали після того як президент США Дональд Трамп спрогнозував, що війна в Ірані скоро закінчиться.

Видання Bloomberg зазначає, що базові ф'ючерси на "блакитне паливо" впали на 17%, що стало найбільшим внутрішньоденним падінням з 2023 року.

Трамп не вірить, що конфлікт закінчиться цього тижня, але наголосив, що операція йде з випередженням графіка і може бути завершена "дуже скоро".

Відео дня

Слова президента США дещо заспокоїли енергетичні ринки, але "вони мають обмежену дію", зазначили стратеги ING Groep NV Уоррен Паттерсон і Ева Мантей. За їхніми словами, для підтримки зниження цін необхідно відновити постачання енергоресурсів через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Видання зазначає, що через протоку проходить близько п'ятої частини світових потоків скрапленого природного газу, головним чином з найбільшого в світі заводу в Катарі, який з минулого тижня не працює.

"Хоча Іран неодноразово заявляв, що маршрут відкритий, з початку конфлікту рух по ньому практично зупинився. Напади в регіоні поки що не вщухають: 10 березня кілька країн Близького Сходу оголосили про ракетну загрозу, увімкнули сирени або перехопили безпілотники", - зазначають журналісти.

Bloomberg додає, що війна в Ірані спричинила перебої у торгівлі газом. Журналісти дають зрозуміти, що її затягування може ускладнити закупівлю газу ЄС на наступну зиму, зазначають, що декілька кораблів зі скрапленим газом вже змінили свій курс і тепер прямують до Азії.

"За СПГ (скраплений природний газ, - УНІАН) буде вестися запекла боротьба, яка, ймовірно, залишатиметься жорсткою, доки в регіоні Перської затоки не відновиться певна стабільність", - зазначив аналітик енергетичних ринків компанії Marex Бен Самуель.

Блокування Ормузької протоки і ціни на газ - головні новини

2 березня Іран оголосив, що буде обстрілювати кораблі, які прямуватимуть через Ормузьку протоку. Втім корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що будь-яка арабська або європейська країна, яка вишле ізраїльського та американського послів зі своєї території, отримає необмежений прохід через Ормузьку протоку, починаючи з 10 березня.

Зі свого боку, президент Франції Емануель Макрон анонсував оборонну місію для розблокування Ормузької протоки.

На тлі фактичного блокування Ормузької протоки, ціни на газ у ЄС злетіли до небес.

Вас також можуть зацікавити новини: