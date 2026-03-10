Росіяни ймовірно відновлять 'Адмірал Ессен', але є нюанс: Плетенчук розкрив деталі

У складі ЧФ РФ є небагато кораблів такого класу, які б не отримували раніше пошкодження.

Російський ракетоносій - фрегат"Адмірал Ессен", який нещодавно був уражений у Новоросійську, росіяни, скоріш за все, відновлять - інша річ, як вони це робитимуть, враховуючи те, що докування зробити в Азово-Чорноморському регіоні фактично неможливо.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Проте, за його словами, відновлення такого корабля – процес не швидкий.

"По-друге, "Адміралу Ессену" не звикати. Він отримував пошкодження й раніше – його відновлювали. Я впевнений, що його й цього разу відновлять. Питання у тому, як вони це зараз робитимуть, враховуючи те, що докування провести в Азово-Чорноморському регіоні фактично неможливо. Вони будуть на ходу щось робити, або якась частина функціоналу буде недоступна. Варіанти різні можливі", - сказав Плетенчук.

Він додав, що у складі Чорноморського флоту РФ є небагато кораблів такого класу, які б не отримували раніше пошкодження.

"Це робочі моменти, але у будь-якому разі, зниження функціональних можливостей таких одиниць є для нас суттєвими та важливими", - підкреслив представник ВМС України.

Відносно застосування підводних човнів противником Плетенчук зазначив, що ситуацію треба ще аналізувати, бо безперервна експлуатація субмарин протягом 4 років могла спричинити певні проблеми з ресурсом.

"Висновки робити зарано, але тенденція така спостерігається", - сказав військовий.

За його словами, склалася така ситуація, що ворожі кораблі, які зараз базуються у Новоросійську, не можуть вийти у море через небезпеку з боку українських морських дронів, а у бухті, біля причалів чи у доках стають стаціонарними цілями для ЗСУ. Водночас РФ не відводить далі свої бойові одиниці, хоча має такі можливості. Як зазначив Плетенчук, росіяни не залишають Азово-Чорноморську акваторію, бо це вважатиметься, з погляду на імперські погляди Кремля, відвертою капітуляцією.

Плетенчук також додав: нещодавнє ураження в Криму трьох комплексів російської ППО, десантного катеру та бази БпЛА "Оріон", безумовно зменшило можливості противника, однак наразі в регіоні безпілотна авіація ворога все одне активна, присутні, у тому числі й "Оріони".

Ураження "Адмірала Ессена"

Нагадаємо, у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони України уразили російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет типу "Калібр", коли він перебував у порту "Новоросійськ". Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ураження цього фрегата, який зі складу Чорноморського флоту Росії, є дуже важливим, бо це напряму впливає на можливості ворога в акваторії Азово-Чорноморського регіону. Цей ракетоносій має 8 пускових установок.

