Три бомбардувальники США здійснили аварійну посадку в Німеччині після атаки на Іран

На борту одного з них все ще знаходилася бойова зброя.

Після атаки на цілі в Ірані три бомбардувальники B-1B Lancer ВПС США здійснили незаплановану посадку в Німеччині, при цьому один з них був з бойовою зброєю на борту, пише flugrevue.de.

8 березня, згідно з даними сайтів відстеження польотів чотири бомбардувальники вилетіли з авіабази Дайєсс в Техасі, три з них атакували цілі в Ірані.

Однак їх зворотний політ пройшов не за планом.

Посадка в Німеччині

Спочатку планувалося, що вони приземляться на британській авіабазі Фейрфорд. Однак через густий туман літакам довелося здійснити аварійну посадку.

Для цієї мети ВПС США вибрали авіабазу Рамштайн в Німеччині. Ця база в основному використовується для базування американських транспортних літаків. Першими приземлилися "Лансери" з позивними "Молт 11" і "Молт 12". За ними послідував третій літак ("Молт 13").

"Згідно із записом радіопереговорів, на борту цього B-1B все ще перебувала бойова зброя, яка не від'єдналася від точки підвіски в бомбовідсіку, як передбачалося", - йдеться в статті.

Конкретний тип ракети, яка була на борту бомбардувальника, невідомий. Озброєння B-1B складається з 24 ракет класу "повітря-повітря" AGM-158. В якості альтернативи він може бути озброєний 24 керованими лазером бомбами GBU-31, 15 бомбами GBU-38 або 15 бомбами GBU-54.

Війна в Ірані

Раніше ЗМІ писали, що США можуть розгорнути на Близькому Сході ще один авіаносець на тлі триваючої військової операції і зростання напруженості в регіоні. Йдеться про атомний авіаносець USS George H.W. Bush (CVN-77) класу "Німіц", який нещодавно завершив ключові передумови розгортання.

Зараз в регіоні працює авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN-72). Крім того, найбільший корабель ВМС США – USS Gerald R. Ford (CVN-78) – нещодавно пройшов через Суецький канал в Червоне море. Це вперше за майже рік, коли дві американські авіаносні ударні групи одночасно діють на Близькому Сході.

