«Слуга народу» обіцяла опублікувати результати опитування від Зеленського після парламентських виборів, але досі цього не зробила.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвав «дивною історією» оголошення остаточних результатів проведеного під час парламентських виборів «опитування від президента».

Про це він заявив в інтерв’ю Данилу Мокрику на hromadske.

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Журналіст поцікавився у Корнієнка, коли чекати результатів «5 питань Зеленського».

На що депутат відповів: «Ми планували це зробити, але чомусь не зробили. От я думаю, що це треба зробити, що це справа честі там… для партії. Може, ми це підв’яжемо до здачі звіту. Щоб у цьому була якась послідовність».

На запитання, що ж завадило вчасно опублікувати результати, політик зазначив, що в цьому «немає ніякого умислу».

«Мабуть, воно вже трошки відійшло на другий план. Ми почали займатися імплементацією цього (інших законопроектів – УНІАН), і це виявилось цікавіше, ніж обговорювати там… Ну, результати майже такі самі (у порівнянні з попередніми даними – УНІАН). Десь там будуть у сотих…», – заявив Корнієнко.

Результати всеукраїнського президентського опитування провладна фракція «Слуга народу» обіцяла опублікувати після парламентських виборів ще в листопаді.

П'ять питань від Зеленського

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Одночасно з ними проводилось загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Кожному українцю пропонували відповісти на п'ять запитань: чи підтримує він запровадження довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи підтримує створення на Донбасі вільної економічної зони; чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 осіб; чи підтримує громадянин легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важко хворих; чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

6 листопада у прес-службі Окружного адміністративного суду Києва повідомили, що до ОАСК надійшов позов до президента України Володимира Зеленського та партії «Слуга народу». В ньому просять скасувати результати всеукраїнського опитування, проведеного 25 жовтня. «На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України», - заявили у суді.

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Автор: Яна Ставська