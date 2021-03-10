Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвав «дивною історією» оголошення остаточних результатів проведеного під час парламентських виборів «опитування від президента».
Про це він заявив в інтерв’ю Данилу Мокрику на hromadske.
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Журналіст поцікавився у Корнієнка, коли чекати результатів «5 питань Зеленського».
На що депутат відповів: «Ми планували це зробити, але чомусь не зробили. От я думаю, що це треба зробити, що це справа честі там… для партії. Може, ми це підв’яжемо до здачі звіту. Щоб у цьому була якась послідовність».
На запитання, що ж завадило вчасно опублікувати результати, політик зазначив, що в цьому «немає ніякого умислу».
«Мабуть, воно вже трошки відійшло на другий план. Ми почали займатися імплементацією цього (інших законопроектів – УНІАН), і це виявилось цікавіше, ніж обговорювати там… Ну, результати майже такі самі (у порівнянні з попередніми даними – УНІАН). Десь там будуть у сотих…», – заявив Корнієнко.
Результати всеукраїнського президентського опитування провладна фракція «Слуга народу» обіцяла опублікувати після парламентських виборів ще в листопаді.
П'ять питань від Зеленського
- 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Одночасно з ними проводилось загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.
- Кожному українцю пропонували відповісти на п'ять запитань: чи підтримує він запровадження довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи підтримує створення на Донбасі вільної економічної зони; чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 осіб; чи підтримує громадянин легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важко хворих; чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
- 6 листопада у прес-службі Окружного адміністративного суду Києва повідомили, що до ОАСК надійшов позов до президента України Володимира Зеленського та партії «Слуга народу». В ньому просять скасувати результати всеукраїнського опитування, проведеного 25 жовтня. «На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України», - заявили у суді.
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