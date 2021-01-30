Повну версію інтерв’ю обіцяють опублікувати 31 січня, у неділю.

Президент Володимир Зеленський зізнався американським журналістам, що «трохи злий» на екс-главу США Дональда Трампа.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO.

Ведучий: Я бачу, ви злитеся на президента Трампа. Можливо, трохи, а?

Зеленський: Зовсім трохи.

Повну версію інтерв’ю обіцяють опублікувати 31 січня, у неділю.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Імпічмент Трампу: що відомо

У вересні 2019 року в США почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа, після того, як співробітник спецслужб написав скаргу про тиск, який президент США, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Звинувачення будувалися на факті заморожування військової допомоги для Україні влітку 2019 року і на свідченнях про те, що президент вимагав від Києва провести розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу було пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення чиновникам і надавати документи щодо розслідування.

6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

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Автор: УНІАН