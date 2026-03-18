Війна в Ірані викликала погане передчуття щодо майбутнього України, - Зеленський

Переговори між Україною, Росією та США постійно відкладаються саме через ситуацію навколо Ірану.

Ситуація з Іраном переросла в дипломатичний скандал між західними країнами. У зв'язку з цим український президент Володимир Зеленський сказав, що у нього "дуже погане передчуття" щодо впливу цього конфлікту на війну в Україні.

Продовжуючи думку, глава держави в інтерв'ю BBC сказав, що фокус уваги США зосереджений "більше на Близькому Сході, ніж на Україні, на жаль", у зв'язку з цим мирні переговори щодо України "постійно відкладаються. Причина одна – війна в Ірані".

Він деталізував, що президент США Дональд Трамп зосереджений на Ірані, проте переговорні групи між собою розмовляють.

"Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Американці теж розмовляють із росіянами щодня", - поділився Зеленський.

Він зазначив, що США через війну в Ірані висловили готовність провести переговори щодо України у себе, але росіяни відмовилися:

"Тому ми поки що намагаємося фокусуватися на Америці, пропонуючи дату і місце. Україна підтримає будь-яку дату і будь-яке місце, але точно не в Росії".

Крім того, Зеленський застеріг від розколу серед західних лідерів щодо Ірану. "Я б дуже хотів, щоб Трамп зустрівся зі Стармером… щоб у них була спільна позиція", – сказав Зеленський, додавши, що "будь-який розкол у НАТО послабить обидві сторони".

Візит Зеленського до Лондона

Видання зазначило, що Зеленський був у Лондоні в рамках європейського турне, яке проходить на тлі того, як ситуація навколо Ірану затьмарює боротьбу України проти Росії.

"Дуже важливо, щоб ми чітко розуміли, що основна увага має залишатися в Україні", - сказав Стармер.

У Лондоні Зеленський виступив перед депутатами парламенту:

"Режими в Росії та Ірані – брати по ненависті, і тому вони брати по зброї. І ми хочемо, щоб режими, побудовані на ненависті, ніколи не перемагали ні в чому. І ми не хочемо, щоб такий режим загрожував Європі або нашим партнерам".

Крім того, Зеленський заявив британським політикам, що Україна стала піонером сучасної війни і тепер навчена методам, якими може поділитися з союзниками.

Переговори з Росією

Вчора видання Politico написало про те, що влада США має намір використовувати мирні переговори щодо України для протидії Китаю. Однак, як вважають експерти, у цього плану мало шансів на успіх, поки при владі в Росії та Китаї перебувають нинішні диктатори.

Також вчора президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, щоЄвропі потрібно буде налагодити діалог з Росією.

