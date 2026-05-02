АТБ запроваджує зміни в роботі магазинів: що відомо

Мережа АТБ може щодня зупиняти роботу кас о 9:00 для хвилини мовчання.

Мережа супермаркетів АТБ-Маркет може запровадити новий порядок роботи, який передбачає щоденну зупинку обслуговування покупців о 9:00 для вшанування пам’яті загиблих у війні, пише "Телеграф" з посиланням на джерела.

Як стало відомо з рекомендацій щодо внутрішнього наказу про підтримку національної самоідентичності, у магазинах мережі планують щодня проводити хвилину мовчання із повною паузою в роботі кас.

Як це може працювати

О 9:00 у всіх супермаркетах має оголошуватися загальнонаціональна хвилина мовчання. На цей час працівники, включно з касирами, зупинятимуть обслуговування покупців і всі робочі процеси, за винятком безперервних операцій.

Після завершення хвилини мовчання планується відтворення гімну України тривалістю одну хвилину, під час якого працівники мають стояти на знак поваги.

Коли запрацюють зміни

Точна дата впровадження нововведень поки не визначена. Йдеться лише про рекомендації, які можуть бути затверджені внутрішнім наказом компанії.

Хвилина мовчання в Україні

Щоденна хвилина мовчання в Україні проводиться відповідно до указу президента з 16 березня 2022 року. О 9:00 громадяни вшановують пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.

У багатьох містах у цей час транслюється відлік через гучномовці, а іноді навіть тимчасово зупиняється рух транспорту в центрі міст. Нещодавно стало відомо, що у Києві хвилину мовчання щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці системи оповіщення.

