США затримають постачання зброї Європі через виснаження арсеналів, – FT

США попередили союзників про затримки поставок зброї через виснаження арсеналів після бойових дій.

США повідомили європейських союзників про можливі тривалі затримки у постачанні озброєнь через значне виснаження власних військових запасів. Про це пише Financial Times.

За даними видання, затримки насамперед торкнуться поставок озброєнь для Великої Британії, Польщі, Литви та Естонії. Також у Вашингтоні обговорюється відтермінування частини поставок для країн Азії, зокрема Тайваню.

Яке озброєння під загрозою затримок

Йдеться про боєприпаси та ракети для систем HIMARS та NASAMS, а також інші критично важливі типи озброєнь, які активно використовують союзники США, зокрема й Україна.

У Пентагоні підтвердили, що переглядають нові запити та вже укладені контракти, щоб узгодити їх із поточними оперативними потребами. Деталі не розкривають через чутливість інформації.

Причина – виснаження запасів

За даними джерел, головною причиною стала висока витрата боєприпасів під час нещодавнього конфлікту з Іраном. Протягом двох місяців США активно використовували ракети та перехоплювачі для відбиття атак дронів і ракет.

Колишній чиновник адміністрації Джо Байдена Том Райт зазначає, що Пентагон опинився між двома пріоритетами – можливістю тривалої війни на Близькому Сході та необхідністю посилення стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Що передувало

На тлі цієї новини стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа, обійшовши процедуру розгляду в Конгресі, затвердила масштабний продаж військової техніки на понад 8,6 мільярда доларів союзникам у регіоні Близького Сходу – Ізраїлю, Катару, Кувейту та Об’єднаним Арабським Еміратам.

Також Трамп знову заявив, що керівництво Ірану нібито перебуває у стані хаосу та "колапсу". Водночас експерти з регіону називають такі твердження перебільшеними.

