'Противнику стає все важче': військовий розповів про ситуацію на Сумському напрямку

Наразі на цій ділянці не фіксується збільшення техніки РФ.

На Сумському напрямку російській армії стає все важче, а українським військовим трохи легше. Про це в ефірі "Київ24" заявив командир батальйону безпілотних систем "Tenrai" 158 ОМБр Владислав Павлик.

"Саме на нашому напрямку ми поки не фіксуємо збільшення ворожої техніки. Ми розширили свої можливості, більше в глибину почали працювати, тому противнику стає все важче, а нам трошки легше", - зазначив він.

За його словами, статистика на цьому напрямку, на ділянці батальйону поки йде в позитивний бік.

Раніше DeepState повідомляв, що росіяни просунулися у Харківській і Донецькій областях, а саме поблизу Синьківки, Привілля та Андріївки-Клевцового. За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом від початку минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень.

Також у DeepState розповіли, що у квітні РФ захопила менше територій, ніж у березні, попри зростання кількості штурмів.

"Росіянам треба провести 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв. км. Для прикладу площа Костянтинівки складає 66 кв. км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати одну Констаху і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко", - пояснили аналітики.

