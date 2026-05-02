Японія відновлює закупівлю російської нафти через конфлікт на Близькому Сході

У березні доходи РФ від експорту сирої нафти морським транспортом зросли на 115%.

Японська компанія Taiyo Oil повідомила, що закуповує російську нафту в межах зусиль країни з диверсифікації постачань та забезпечення стабільності на тлі ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє Nikkei Asia.

Компанія, яка є четвертим за величиною нафтопереробником Японії, здійснила закупівлю нафти з проєкту "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

Як зазначив високопоставлений представник Агентства з природних ресурсів та енергетики, саме це агентство звернулося до Taiyo з проханням придбати нафту.

"Нафта "Сахалін Бленд" легша за нафту з Близького Сходу, на яку Японія покладалася на 95% свого імпорту нафти до війни з Іраном та фактичного закриття Ормузької протоки. Taiyo, яка використовувала сахалінську нафту ще до вторгнення Росії в Україну, заявила, що зможе переробляти цю нафту без проблем", - пояснили у матеріалі.

За інформацією MarineTraffic, танкер "Voyager" під прапором Оману відплив з південного краю острова Сахалін і, як очікується, у неділю пришвартується в японській префектурі Ехіме.

Nikkei Asia підкреслило, що "Voyager" підпадає під санкції США, однак компанія Taiyo заявила, що перевезення, повʼязані з "Сахалін-2", можуть продовжуватися без ризику санкцій.

"Оскільки війна на Близькому Сході підкреслила ризики залежності Японії від нафти з цього регіону, японські нафтопереробні компанії вживають заходів для диверсифікації ланцюгів постачання. Компанія Cosmo Energy Holdings імпортувала 910 000 барелів американської нафти наприкінці квітня", - нагадали у публікації.

Водночас фінський Центр досліджень у галузі енергетики та чистого повітря повідомив, що у березні доходи РФ від експорту сирої нафти морським транспортом зросли на 115% порівняно з попереднім місяцем. Загалом доходи РФ від експорту викопного палива зросли на 52% та досягли найвищого місячного показника за останні два роки.

Раніше Reuters писав, що Росія несподівано стала головним постачальником нафти для Сирії. Зазначається, що цього року поставки нафти з Росії до Сирії зросли на 75% - до близько 60 000 барелів на добу.

Як розповів співрозмовник видання, російська сировина обійшлася Сирії дешевше за нафту марки Brent, а контракт на постачання було укладено до початку війни в Ірані.

Водночас Bloomberg повідомляв, що попри санкції Заходу, Росія нарощує "тіньовий флот". Зокрема РФ може використати ці танкери для розширення експорту скрапленого газу з проєктів, на які накладено санкції США.

