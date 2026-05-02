Ротація піхоти на передовій: комбат пояснив, у чому складність таких операцій

Також комбат прокоментував ситуацію, яка склалася з бійцями 14 ОМБР.

Заведення і вивід піхотинців з передових позицій - це складна операція, яка потребує нормального матеріально-технічного забезпечення, прикриття та підготовки.

Так прокоментував майбутні ротації на передньому краї в етері Київ24 командир батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Нацгвардії Петро Кузик.

Комбат зазначив, що проблема не в окремих випадках недопостачання, а в системній складності роботи піхоти на передовій.

Коментуючи ситуацію, яка склалася з військовими 14 ОМБР, Кузик висловив думку, що реагувати на такі речі треба не після розголосу, а заздалегідь. Він зазначив, що треба вміти передбачати проблеми, а не лише гасити скандали.

Ротації на передовій

30 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових, які воюють на передовій. Зокрема, згідно нового наказу, військові на передовій можуть воювати до 2 місяців, після чого командири їх зобов'язані замінити.

"Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів", - наголосив тоді головком.

27 квітня військовий омбудсмен Ольга Решетилова визнала, що її відомству було відомо про ситуацію, в якій опинилися військові 14 бригади. Вона тоді говорила, що їхню проблему намагалися вирішити по-тихому вже з новим командиром.

