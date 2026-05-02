'У Куби проблеми': Трамп пожартував про 'захоплення' острова після війни з Іраном

Трамп різко висловився про Кубу на тлі нових санкцій і енергетичної кризи на острові.

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Форум-клубі Палм-Біч зробив резонансну заяву про Кубу, пожартувавши, що американський флот може змусити острів "здатися", пише Sky News.

"У Куби проблеми", – сказав Трамп, згадавши, що один із американських авіаносців, зокрема USS Abraham Lincoln, нібито може зупинитися майже біля узбережжя острова.

"І вони скажуть: "Щиро дякуємо. Ми здаємося"", – додав він.

Його слова пролунали на тлі ескалації після конфлікту США з Іраном та посилення політики Вашингтона щодо Гавани.

Нові санкції і блокада

Адміністрація Трампа напередодні підписала указ про розширення санкцій проти Куби. Обмеження спрямовані на осіб і організації, які, за даними США, пов’язані з апаратом безпеки кубинського уряду або причетні до корупції та порушень прав людини.

Паралельно Вашингтон посилив економічний тиск, зокрема обмежив імпорт нафти на острів.

На цьому тлі близько 10 мільйонів жителів Куби зіткнулися з масштабними відключеннями електроенергії. Причиною стала нестача палива для електростанцій через блокаду постачання.

Ситуація ускладнилася після того, як США посилили тиск на союзника Куби – Венесуелу та її лідера Ніколаса Мадуро, що вплинуло на постачання енергоносіїв.

