'Бонус' для Росії: в Politico розкрили, що стоїть за рішенням США про виведення військ з Німеччини

Міністерство війни США оголосило про рішення скоротити американську військову присутність у Німеччині на 5 тисяч осіб. Відповідний наказ віддав очільник Пентагону Піт Гегсет після перегляду розгортання сил у Європі, пише Politico.
Рішення ухвалене на тлі напруження між президентом США Дональдом Трампом та європейськими союзниками через війну з Іраном.
Попри скорочення, у Німеччині залишатиметься близько 33 тисяч американських військовослужбовців. Наразі там дислоковано приблизно 38 тисяч – це найбільший контингент США в Європі.
Виведення планують завершити протягом 6–12 місяців.
Причини рішення
У Пентагоні пояснили, що крок пов’язаний із "вимогами театру бойових дій та умовами на місцях". Водночас Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатню підтримку США, зокрема в операціях проти Ірану.
Ідея скорочення військ також стала продовженням політики Вашингтона щодо перегляду глобальної військової присутності.
Нарощування американських військ у Європі почалося за адміністрації Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Втім, останній огляд Пентагону не передбачав масштабного виведення сил із Європи, натомість акцентував на посиленні присутності в інших регіонах – зокрема в Тихому океані.
Раніше США також відмовилися замінювати бригаду, яка залишила Румунію, що викликало занепокоєння серед союзників.
Критика рішення
Не всі в США підтримали цей крок. Експерти попереджають, що скорочення контингенту може послабити стримування Росії та вплинути на здатність США швидко реагувати в Європі й Середземномор’ї.
Зокрема, не всі республіканці погодилися з наказом Пентагону. Бред Боумен, колишній радник з національної безпеки сенаторів-республіканців Келлі Айотт та Тодда Янга, заявив, що виведення військ з Німеччини зашкодить, перш за все, США та принесе користь таким противникам США, як Росія.
"Військова присутність США в Європі, зокрема в Німеччині, не лише посилює стримування від подальшої агресії Кремля, але й сприяє проєктуванню американської військової потужності в Середземномор'ї", – сказав Боумен.
Трамп і Європа - напруга зростає
останні тижні не були сповнені оптимізму для тих, хто вважає, що Європі вдасться впоратися зі своїми непростими відносинами з президентом США Дональдом Трампом.
Відомо, що цього тижня американський лідер різко виступив проти канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його критику війни з Іраном, назвавши його "абсолютно неефективним". Згодом у Пентагоні заявили, що скоротять 5 тисяч із 36 400 військових, які знаходяться у Німеччині, а також підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі з ЄС. Це крок, який найсильніше вдарить по Німеччині.