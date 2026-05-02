'Бонус' для Росії: в Politico розкрили, що стоїть за рішенням США про виведення військ з Німеччини

США скорочують військову присутність у Європі на тлі напруги з союзниками та перегляду глобальної стратегії.

Міністерство війни США оголосило про рішення скоротити американську військову присутність у Німеччині на 5 тисяч осіб. Відповідний наказ віддав очільник Пентагону Піт Гегсет після перегляду розгортання сил у Європі, пише Politico.

Рішення ухвалене на тлі напруження між президентом США Дональдом Трампом та європейськими союзниками через війну з Іраном.

Попри скорочення, у Німеччині залишатиметься близько 33 тисяч американських військовослужбовців. Наразі там дислоковано приблизно 38 тисяч – це найбільший контингент США в Європі.

Виведення планують завершити протягом 6–12 місяців.

Причини рішення

У Пентагоні пояснили, що крок пов’язаний із "вимогами театру бойових дій та умовами на місцях". Водночас Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатню підтримку США, зокрема в операціях проти Ірану.

Ідея скорочення військ також стала продовженням політики Вашингтона щодо перегляду глобальної військової присутності.

Нарощування американських військ у Європі почалося за адміністрації Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Втім, останній огляд Пентагону не передбачав масштабного виведення сил із Європи, натомість акцентував на посиленні присутності в інших регіонах – зокрема в Тихому океані.

Раніше США також відмовилися замінювати бригаду, яка залишила Румунію, що викликало занепокоєння серед союзників.

Критика рішення

Не всі в США підтримали цей крок. Експерти попереджають, що скорочення контингенту може послабити стримування Росії та вплинути на здатність США швидко реагувати в Європі й Середземномор’ї.

Зокрема, не всі республіканці погодилися з наказом Пентагону. Бред Боумен, колишній радник з національної безпеки сенаторів-республіканців Келлі Айотт та Тодда Янга, заявив, що виведення військ з Німеччини зашкодить, перш за все, США та принесе користь таким противникам США, як Росія.

"Військова присутність США в Європі, зокрема в Німеччині, не лише посилює стримування від подальшої агресії Кремля, але й сприяє проєктуванню американської військової потужності в Середземномор'ї", – сказав Боумен.

Трамп і Європа - напруга зростає

Як повідомляв УНІАН, останні тижні не були сповнені оптимізму для тих, хто вважає, що Європі вдасться впоратися зі своїми непростими відносинами з президентом США Дональдом Трампом.

Відомо, що цього тижня американський лідер різко виступив проти канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його критику війни з Іраном, назвавши його "абсолютно неефективним". Згодом у Пентагоні заявили, що скоротять 5 тисяч із 36 400 військових, які знаходяться у Німеччині, а також підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі з ЄС. Це крок, який найсильніше вдарить по Німеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: