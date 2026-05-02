Справжні мисливці-засідники: в Одеську область прилетіли рідкісні тропічні птахи

Їх можна побачити на дротах електропередач, сухих гілках або стовпах.

На Одещину, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли рідкісні тропічні птахи – сиворакші. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, сиворакша (лат. Coracias garrulus) – один з найкрасивіших птахів фауни, якого часто називають "тропічним гостем" через його яскраве бірюзово-синє забарвлення.

Вже декілька днів ці птахи облітають схили лиманів у нацпарку у пошуках місць для гніздування, пояснив дослідник.

​"​Сиворакша – типовий перелітний птах, якій зимує виключно в Африці, переважно, на південь від екватора та у Східній Африці. Повертається до нас зараз, наприкінці квітня, коли вже точно встановилася тепла погода і з'явилося достатньо великих комах. Летять вони до нас переважно поодинці або невеликими групами, часто вночі", - повідомив Русєв.

​Пташенята цих птахів народжуються голими та сліпими, перебувають у гнізді близько місяця. Батьки активно годують їх великими комахами, іноді дрібними ящірками, додає науковець.

​Він підкреслює, що сиворакша – справжній мисливець-засідник. Її можна побачити на дротах електропередач, сухих гілках або стовпах. Харчується рідкісний птах переважно великими комахами, у "меню" - сарана, жуки-гнойовики, цвіркуни, також - ящірки, жаби та іноді дрібні гризуни.

​"​На жаль, чисельність сиворакші в Україні та Європі стрімко скорочується. Сиворакша занесена до Червоної книги України", - наголосив вчений.

Як писав УНІАН, на Одещину прилетіли зграї малих чепур – колись всіх цих витончених птахів ледь не знищили через розкішне пір'я для жіночих капелюшків. За словами дослідника Івана Русєва, на невеличкій протоці між Тузлівськими лиманами на світанку збираються сотні чапель різних видів, серед яких найбільше малих чепур. Мала чепура – витончений білий чаплиний птах, який є справжньою окрасою водно-болотних угідь України. Незабаром вони почнуть гніздування колоніями.

