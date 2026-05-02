Трамп схвалив продаж зброї на $8,6 млрд країнам Близького Сходу, - Reuters

При цьому Вашингтон офіційно попередив союзників у Європі про затримки постачань, назвавши це рішення не політичним.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, обійшовши процедуру розгляду в Конгресі, затвердила масштабний продаж військової техніки на понад 8,6 мільярда доларів союзникам у регіоні Близького Сходу – Ізраїлю, Катару, Кувейту та Об’єднаним Арабським Еміратам, пише Reuters.

Оголошення Державного департаменту США з’явилося на тлі дев’яти тижнів від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, а також через кілька тижнів після нестійкого перемир’я.

У відомстві пояснили, що держсекретар Марко Рубіо визнав ситуацію надзвичайною, що дозволило скасувати обов’язкове погодження угод із Конгресом.

Що саме продадуть

Найбільші контракти передбачають:

для Катару – послуги з обслуговування систем ППО Patriot на $4,01 млрд та високоточні системи APKWS на $992,4 млн;

для Кувейту – інтегровану систему бойового управління на $2,5 млрд;

для Ізраїлю – високоточні системи ураження на $992,4 млн;

для ОАЕ – системи APKWS на $147,6 млн.

Головними підрядниками виступають провідні оборонні компанії:

BAE Systems – постачання APKWS;

RTX та Lockheed Martin – системи Patriot і управління;

Northrop Grumman – участь у кувейтському контракті.

Критика і ризики

Вашингтон роками критикують за військову співпрацю з країнами Перської затоки через ситуацію з правами людини. Правозахисники говорять про обмеження свобод, тиск на журналістів і дискримінацію меншин. Самі ж уряди цих держав такі звинувачення заперечують.

Підтримка США Ізраїлю також перебуває під пильною увагою міжнародних експертів через війну в Газі та гуманітарну кризу.

Проблеми із запасами

Паралельно, за даними Financial Times, США попередили європейських союзників – зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію – про можливі затримки у постачанні озброєнь.

Причина – виснаження запасів через активне використання ресурсів у конфлікті з Іраном. У Вашингтоні наголошують: це не політичне рішення, а наслідок реального стану військових резервів.

Україна за межами уваги

Як повідомляв УНІАН, Трамп значною мірою відвернув свою увагу від війни, що триває в Україні, – і Європа перестала чекати, коли він знову зосередиться на ній. Майже через два місяці після початку війни в Ірані заглибленість Трампа у Близький Схід перетворила Україну на другорядне питання всередині Західного крила та на організуючий принцип по той бік Атлантики, зазначає Politico.

Вчора стало відомо, що Трамп викреслив військову допомогу Україні з бюджету США на 2027 рік. Під час слухань сенатори прямо запитали представників Пентагону, чи правильно вони зрозуміли, що бюджетний запит на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI (допомога Україні). Ті відповіли ствердно.

Вас також можуть зацікавити новини: