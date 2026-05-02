Україна вперше показала застосування нового ЗРК STASH (відео)

Для ураження цілей комплекс використовує дві ракети AGM-114 Hellfire.

З’явилося перше відео із застосуванням українськими військовими "антидронового" зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) STASH. Відео бойової роботи оприлюднила пресслужба Повітряного командування "Захід".

"Бойова робота зенітно-ракетного комплексу STASH – знищення ударного БпЛА типу Shahed в ході відбиття масованого ворожого удару дронами по західному регіону країни", – розповіли військові.

Судячи з відео, комплекс встановлено на причепі та оснащено ізраїльською радіолокаційною системою RADA. Видно, що ЗРК використовує зенітні ракети AGM-114L Longbow Hellfire.

STASH, ймовірно, був розроблений американською компанією V2X, і є здешевленим варіантом її самохідного комплексу Tempest DASH (Denied Area Sprinter-Hellfire), що раніше вже "засвітився" в Україні.

Зазначалося, що ЗРК Tempest створено для операцій, у яких ключове значення мають мобільність і низька помітність. Він призначений для ураження ворожих безпілотників, гелікоптерів і літаків на малих висотах у будь-яких погодних умовах.

Технічні характеристики комплексу не розголошуються.

На шасі багі встановлена радіолокаційна система, що, ймовірно, відповідає за пошук цілей та їхнє цілевказання для ракет.

Раніше УНІАН писав, що Міноборони, ймовірно, вже здійснює закупівлю українських зенітних ракет для посилення протиповітряної оборони у відповідь на регулярні атаки росіян.

"Є така номенклатура, вона виробляється нашими виробниками", – заявляв тоді керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов, але не уточнював, чи йдеться про нові українські розробки, чи про озброєння радянського зразка.

Нагадаємо також, що раніше УНІАН повідомив про створення в Україні мультикаліберного ЗРК "Шершень", який може використовувати ракети різних типів – як радянського, так і західного виробництва.

Зазначалося, що держава не виявила зацікавленості в цьому комплексі, тому розробнику довелося шукати потенційних покупців за кордоном.

