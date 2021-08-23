Санкції також ввели проти "глави ДНР" Пушиліна і його медіа-ресурсів.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вступ в силу п'ятничного рішення РНБО про блокування в Україні низки російських ресурсів.

Йдеться про ресурси компанії "Ростелеком" і ряді російських ЗМІ, включаючи видання "Ведомости", "Версія" і "Московський комсомолець", санкції припускають обмеження доступу до веб-ресурсів.

Документ опублікований на сайті глави держави.

Санкції також вводяться щодо АТ "ТРК-3", Фонду вивчення історичної перспективи, Асоціації благодійної допомоги "Взаємодопомога", компаній "Новінфо", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Народні новини", інформаційне агентство "Анна-ньюс".

Крім того РНБО вирішила ввести обмеження щодо двох ресурсів, пов'язаних з "главою ДНР" Денисом Пушиліним. Проти останнього також ввели персональні санкції на три роки

У червні Зеленський підписав указ про санкції щодо низки великих російських ЗМІ - "Росія 24", НТВ, "Перший канал. Всесвітня мережа", "РТР-планета".

У липні Зеленський ввів у дію обмеження проти російської компанії Wildberries, одного з найбільших російських онлайн-майданчиків для продажу одягу, дитячих і господарських товарів - указом глави держави були заблоковані активи на території України, заборонено виведення капіталу, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань і заборона на передачу технології і права інтелектуальної власності.

21 червня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції відносно сайту "Страна" і його головного редактора Ігоря Гужви, а також відеоблогера Анатолія Шарія.

Автор: Андрій Софін