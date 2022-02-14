Президент обговорював питання санкційної політики щодо РФ не лише сьогодні із Шольцем, а й до цього з лідерами інших держав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, які конкретно санкції будуть застосовані іншими країнами до Росії у разі ескалації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на брифінгу за результатами зустрічі із федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем.

За словами Зеленського, він обговорював питання санкційної політики щодо РФ не лише сьогодні із Шольцем, а й до цього з лідерами інших держав.

"Я не маю відповіді на питання, які санкції будуть застосовані у разі ескалації у бік Російської Федерації… Я конкретної відповіді (на це питання - УНІАН) не отримав, а ставив я його лідерам багато разів у цій небезпечній ситуації в останні місяці", - сказав він.