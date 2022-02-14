Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, які конкретно санкції будуть застосовані іншими країнами до Росії у разі ескалації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на брифінгу за результатами зустрічі із федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем.
За словами Зеленського, він обговорював питання санкційної політики щодо РФ не лише сьогодні із Шольцем, а й до цього з лідерами інших держав.
"Я не маю відповіді на питання, які санкції будуть застосовані у разі ескалації у бік Російської Федерації… Я конкретної відповіді (на це питання - УНІАН) не отримав, а ставив я його лідерам багато разів у цій небезпечній ситуації в останні місяці", - сказав він.
Загроза повномасштабного вторгнення Росії
Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу на Україну вже у лютому.
США спільно з ЄС та Британією працюють над розробкою інструментів стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.
Наразі низка країн Європи вже відкликають з України співробітників своїх диппредставництв, або перевозять дипломатів з Києва ближче до кордону з Польщею.
Через відмову страхувальників забезпечувати повітряних перевізників гарантіями польотів до України у зв’язку з "високим ризиком бойових дій" деякі оператори почали скасовувати рейси.