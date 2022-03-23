Президент наголосив, що Україна продовжує працювати на різних рівнях, зокрема, заради того, щоб спонукати Росію до миру та припинення цієї жорстокої війни.

Президент України Володимир Зеленський про перемовини з РФ: Це дуже складно, часом – скандально, але крок за кроком ідемо вперед.

Про це він повідомив у відеозверненні до українців.

Зеленський розповів, що Україна продовжує працювати на різних рівнях.

Зокрема, заради того, щоб спонукати Росію до миру та припинення цієї жорстокої війни.

"Працюють українські представники на переговорах, які продовжуються фактично щодня. Це складно дуже. Часом – скандально. Але крок за кроком ідемо вперед", - наголосив він.

Президент подякував усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, Європу та правду.

"Які доносять у Москву реальну картину. Чесну. І спонукають дивитися реалістично. На те, що відбувається в боях. І на те, що світ не зупиниться у захисті правди. Нашої правди", - сказав він.

Глава держави нагадав, що цього тижня мають відбутися три важливі саміти: "Великої сімки", НАТО і ЄС.

"Нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротися як тільки ми можемо. До останнього. Хоробро й відкрито. На всіх цих майданчиках. Із повною енергією.

На результат. З усіма нашими силами. І не втомимось. Відпочинемо, коли переможемо. А це точно буде", - підкреслив Зеленський.

Раніше президент України заявив, що остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум, це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: