Зеленський привітав Беннета з призначенням на посаду та формуванням нового уряду країни.

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Зеленський привітав його з призначенням на посаду та формуванням нового уряду країни.

"Наші дружні народи об'єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом", - сказав Зеленський.

У телефонній розмові співрозмовники відзначили успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною.

Зеленський запросив Беннета відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Президент поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру та висловив сподівання на найвищий рівень представництва ізраїльської сторони.

Нова коаліція в Ізраїлі

У новий альянс входять партії, які мають великі ідеологічні розбіжності. Коаліція складається з різних партій - від правих ("Яміна", "Тіква Хадаша" і "російська" партія "Наш дім Ізраїль") до центристських ("Еш Атід" і "Кахоль-лаван"), і до лівих (Лейбористська партія і "Мерец"), на додаток до консервативної ісламістської партії "Об'єднаний арабський список" (РААМ).

Також очікується, що в уряді буде рекордна кількість жінок серед міністрів - вісім. Хоча у партій мало спільного в політичному плані, вони єдині в своєму бажанні поставити крапку в багаторічному правлінні Нетаньяху.

Лідери партій пообіцяли спробувати працювати на основі консенсусу, щоб усунути розбіжності в ізраїльському суспільстві, при цьому слідуючи власним ідеологіям. В основному вони планують не робити радикальних кроків з міжнародних питань і зосередитися на внутрішніх реформах.

Беннет заявив, що його уряд зосередиться на областях, у яких можлива згода, таких як економічні питання або пандемія коронавірусу, уникаючи при цьому більш спірних питань.

"Нікому не доведеться відмовлятися від своєї ідеології, але всім доведеться відкласти реалізацію деяких зі своїх мрій... Ми зосередимося на тому, чого можна досягти, а не на суперечках про те, чого не можемо", - сказав він.

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Автор: Олег Давигора