Російсько-українська війна триває вже шосту добу.

Український лідер Володимир Зеленський переговорив з американським колегою Джо Байденом.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Телефонна розмова стосувалась санкцій та оборонної допомоги Збройним силам.

"Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку", - йдеться у повідомленні президента.

Про підсумки розмови Байдена і Путіна повідомили також у Білому домі.

Зокрема, президенти США і України обговорили постійну підтримку Сполученими Штатами України, яка захищає себе проти російської агресії.

Байден підкреслив стійку допомогу для України, у тому числі поточні поставки безпекової допомоги, економічну підтримку і гуманітарну допомогу.

"Лідери обговорили, як Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами працюють над притягненням Росії до відповідальності, в тому числі за допомогою впровадження санкцій, які вже створюють вплив на російську економіку", - йдеться у повідомленні.

Також президент США і України обговорили загострення нападів на місця, які використовуються цивільними, в тому числі сьогоднішнє бомбардування меморіального комплексу Голокосту "Бабин Яр".

Російсько-українська війна триває вже шосту добу. Українські військові героїчно витримують атаки окупантів у всіх обласних центрах.

З початку доби окупанти проводили перегрупування військ та завдавали ракетно-бомбові удари з повітря.

Ворог широко застосовує ДРГ для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Наразі ЗСУ знищили майже 6 тисяч загарбників, ще 200 взяли в полон. При цьому в Росії реальні дані щодо кількості загиблих приховують.

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