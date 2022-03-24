Він наголошує, що Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Швеції, наголосив, що російські пропагандисти вже обговорюють в ефірах державного телебачення, як Росія окупує їхній острів Готланд.

Про це він сказав у своїй промові до Риксдагу Швеції, яку було оприлюднено у Telegram-каналі Офісу президента України.

"Сучасна Європа, яка стала нарешті мирною, будується на чітких принципах. А саме: не може бути силового перегляду кордонів. І кожен народ має право самостійно обирати власне майбутнє – без диктатури, без примусу, без окупації. Завдяки цим двом принципам ми у Європі мали безпрецедентну еру співпраці, спокою, впевненості. Ми мали її, поки керівництво Росії не вирішило, що нібито може переміщуватись у часі. Нібито може скасувати 21-ше століття. Нібито може діяти, як у старі часи тоталітарних ідеологій", - сказав президент.

Він наголосив, що, якби Україна не встояла, не змогла захиститись, то це означало б, що програло все те, що цінують сучасні люди, будь-які вільні люди будь-якої держави.

"Це означало б, що всі сусіди Росії у небезпеці. Це означало б, що ви у небезпеці, бо тільки море відділяє вас від цієї агресивної політики цієї держави. А російські пропагандисти вже обговорюють в ефірах державного телебачення Росії, як РФ окупує, зокрема, і ваш острів Готланд. І як буде утримувати його під своїм контролем десятиліттями. Показують це росіянам на мапі, демонструють напрямки наступу. Ви запитаєте, з якою це метою. Кажуть, що для Росії буде вигідним розмістити на Готланді протиповітряну оборону і військову базу для прикриття захоплення держав Балтії", - підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу.

"РФ розраховує знищувати свободу далі в Європі. Це фундаментальний виклик для європейської системи безпеки", - сказав президент.

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